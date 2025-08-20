Erzurum Kültür Yolu Festivali 4. Gününde Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 4. gününde konserler, tiyatrolar, sergiler ve çocuk etkinlikleri ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ünlü sanatçılar ve çeşitli gösterimlerle zenginleştirilen festival, 24 Ağustos'a kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 4. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Bakanlığın Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9. durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro gibi çeşitli programlar düzenleniyor.

Sagopa Kajmer, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Ünlü rapçi, "Affetmem", "?Sorun Var", "Neyse", "Bir Kulaç Daha Atsam Karadayım" gibi birçok şarkısını söyledi.

Müzisyen Fatih Demir, Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda, Abdullah Erkal ve Metin Kara ise Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde sahne aldı.

"Ali Rahmani, Polatoğlu Programı" kapsamında sahne alan aşıklar Erol Şahiner, Orhan Üstündağ, Mevlüt Mertoğlu ve Osman Feryadi saz ve sözleriyle dinleyenlerin beğenisini topladı.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Osmanlı'nın son dönemlerinde Girit'ten sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunu konu alan İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyunu sahnelendi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Lacivert Dergi tarafından modern çağın getirdiği bağımlılıklardan nasıl korunabileceği ve eski bağların nasıl güçlendirilebileceği üzerine "Bağlarımız" konulu söyleşi düzenlendi.

Olimpiyat Parkı'na kurulan "Çocuk Köyü", festivalin dördüncü gününde atölye çalışması, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Çocuklar, "Adnan Abi ile Cesaretimiz Ayakta" etkinliği ve "Neşeli Dünyam" çocuk tiyatrosu ile doyasıya eğlendi.

Erzurum Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Felsefe Atölyesi"nde de düşünerek sorgulamayı ve fikirlerini ifade etmeyi öğrendi.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, 24 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
