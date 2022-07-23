Erzurum Kongresi'nin 103. Yılı Kutlama Töreni (1) - Haberler

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Erzurum Kongresi'nin 103. Yılı Kutlama Töreni (1)

AA - Sagip Sezginer - Güncel
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Erzurum Kongresi'nin 103. Yılı Kutlama Töreni Kutlama törene katılanlar Erzurum Kongresinin canlandırılması Halk oyunları gösterisi Mehter takımının konseri ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Mücadele Hareketinin 103. Yıl Dönümü Törenlerine katıldı.

Erzurum Kongresi'nin 103. Yılı Kutlama Töreni

Kutlama törene katılanlar

Erzurum Kongresinin canlandırılması

Halk oyunları gösterisi

Mehter takımının konseri ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Mücadele Hareketinin 103. Yıl Dönümü Törenlerine katıldı.

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Mustafa Varank Erzurum Güncel Haberler

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