Erzurum Kongresi'nin 103. Yılı Kutlama Töreni (1) Erzurum Kongresi'nin 103. Yılı Kutlama Töreni Kutlama törene katılanlar Erzurum Kongresinin canlandırılması Halk oyunları gösterisi Mehter takımının konseri ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Mücadele Hareketinin 103. Yıl Dönümü Törenlerine katıldı. Erzurum Kongresi'nin 103. Yılı Kutlama Töreni Kutlama törene katılanlar Erzurum Kongresinin canlandırılması Halk oyunları gösterisi Mehter takımının konseri ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Mücadele Hareketinin 103. Yıl Dönümü Törenlerine katıldı. AA / Sagip Sezginer - Güncel Mustafa Varank Erzurum Güncel Haberler

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