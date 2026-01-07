Haberler

Depreme Karşı Dayanıksız Olduğu Belirlenen Tarihi Erzurum Kongre Binası Güvenlik Gerekçesiyle Ziyarete Kapatıldı

Güncelleme:
Erzurum Kongre Binası, deprem güvenliği için yapılan teknik incelemeler sonucu geçici olarak ziyarete kapatıldı. Ciddi yapısal sorunların tespit edildiği binada, 2025 yılı içerisinde restorasyon ve güçlendirme çalışmaları planlanıyor.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, "Manda ve himaye kabul edilemez" iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği Erzurum Kongre Binası, deprem güvenliğine yönelik teknik incelemelerin ardından geçici olarak ziyarete kapatıldı.

"Manda ve himaye kabul edilemez" iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan, Milli Mücadele'nin kaderinin çizildiği tarihi Kongre Binası'nın depreme dayanıklılığına ilişkin teknik incelemelerin ardından ziyarete geçici olarak kapatılması kararlaştırıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan ve 2018 yılından bu yana Erzurum Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmet veren tarihi binada, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen teknik incelemelerde ciddi yapısal sorunlar tespit edildiğı belirtildi.

Değerlendirmelerde, yıllar içerisinde meydana gelen depremler nedeniyle binanın taşıyıcı sisteminde ağır hasar oluştuğu, sismik ve yapısal analizler sonucunda ise yapının deprem performansının yetersiz olduğu belirlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ziyaretçi ve çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, müzenin tahliyesine yönelik idari ve teknik süreçlerin başlatıldığını bildirdi. Bu kapsamda Erzurum Resim ve Heykel Müzesi dünden itibaren geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından tarihi yapının aslına uygun şekilde korunarak yeniden hizmete açılması planlanıyor. Yetkililer, çalışmaların çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde sergileme koşulları, erişilebilirlik ve ziyaretçi deneyimi standartları gözetilerek tamamlanacağını ifade etti.

