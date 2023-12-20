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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkili Oluyor

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Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, yol, kaldırım ve şadırvanlar buz tuttu. Vatandaşlar, araçlarının camlarını kazıyarak temizledi, bazıları da araçlarını üzerine örttüğü battaniye ile soğuktan korumaya çalıştı. Belediye ekipleri kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmalarına devam ediyor. Kars'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü ve gölet ile bazı sulak alanların donduğu belirtildi. Ardahan'da da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü ve buzlanma oluştuğu bildirildi.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, yol, kaldırım ve şadırvanlar buz tuttu.

Vatandaşlar, araçlarının camlarını kazıyarak temizledi, bazıları da araçlarını üzerine örttüğü battaniye ile soğuktan korumaya çalıştı.

Belediye ekipleri kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü Kars'ta da gölet ve bazı sulak alanlar dondu.

Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın bazı bölümlerinde buz tabakaları oluştu.

Bu arada bir çeşmeden sızan su, bitişiğindeki ağaçta buz sarkıtları oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de araç camları, doğalgaz bacaları ve çeşmeler buz tuttu. Bitkiler ve ağaçlar kırağı tutarken, dereler buzla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Araç, ev ve iş yerlerin camları buzla kaplandı.

Kaynak: AA / Güncel

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