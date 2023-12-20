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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkili Oluyor

20 Aralık 2023 09:58 Güncelleme: 10:00 Abone Ol

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, yol, kaldırım ve şadırvanlar buz tuttu. Vatandaşlar, araçlarının camlarını kazıyarak temizledi, bazıları da araçlarını üzerine örttüğü battaniye ile soğuktan korumaya çalıştı. Belediye ekipleri kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmalarına devam ediyor. Kars'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü ve gölet ile bazı sulak alanların donduğu belirtildi. Ardahan'da da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü ve buzlanma oluştuğu bildirildi.