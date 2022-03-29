Erzurum, Kars ve Ardahan'da kardan 163 yerleşime ulaşılamıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 163 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da martın son haftasında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 129 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını iş makineleri desteğinde aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 24, Ardahan'da ise 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Camuşlu köyüne ulaşmak için kar kalınlığının 3 metreye bulduğu yolda İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışmasını sürdürüyor.