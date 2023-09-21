Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da Aile Çalıştayı düzenlendi

Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla 'Aile Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, programda aileyle alakalı eşitlik, adalet, sosyal kalkınma, refah, hayat boyu gelişim ve öğrenme, çevre, iklim, teknoloji ile dijitalleşme ve aile odaklı sosyal hizmetler konularının ele alınacağını söyledi.

Çalıştayda, aile ilişkilerinin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacak unsurların görüşüleceğini dile getiren İlbaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ifade ettiği üzere vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu hizmeti toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere 81 ilde 'Aile Çalıştayı' başlattık. Türkiye Yüzyılı için 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kars

Kars'ta da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda da Kafkas Üniversitesinden akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile derneklerin yetkilileri bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız, ailenin toplum, devlet ve fert için alternatif kabul etmeyen sosyal, ekonomik, kültürel ve biyolojik görevlere sahip olduğunu söyledi.

Tunceli

Tunceli'de de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Atatürk Mahallesi'ndeki Polisevi'nde düzenlenen çalıştayda, kamu kurum ve kuruluşları ile derneklerin temsilcileri ve koruyucu ailelerde kalanlar, bilgi ve tecrübelerini anlattı.

Çalıştayda katılımcılara "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler", "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme" gibi konular hakkında bilgi verildi.

Ardahan

Ardahan'da da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Çalıştayda, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler ve koruyucu ailelerde kalanlar, bilgi ve tecrübelerini anlattı.

Çalıştayda katılımcılara "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler", "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme" gibi konular hakkında bilgi verildi.

Programa, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki ve diğer ilgililer kaldı.