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Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu

Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu
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Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu.

Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu.

Erzurum şehir merkezinde iki gündür devam eden yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Araçların üzerine soğuk havadan korumak için battaniyelerin örtüldüğü kentte, ağaçlarda da kırağı oluştu.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Kars'ta, gece başlayan kar sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlara kırağı düştü.

Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.

Kars-Erzurum kara yolu Mescitli mevkisinde araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Araçlar, ağaçlar ve bitkilere kırağı yağan ilçede vatandaşlar, otomobillerinin buz tutan camlarını kazıdı.

Sarıkamış Allahuekber Şehitliği'ndeki asker heykeline de kırağı düştü.

Ardahan

Ardahan'da da sis ve kırağı etkili oldu.

Kent genelindeki sis yer yer görüş mesafesini düşürdü.

Göle ilçesinde de sis ve kırağı etkisini gösterdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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