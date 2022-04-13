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Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta, akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Kars'ta, akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karla kaplanan Sarıkamış ilçesinde de güzel manzaralar oluştu.

Esnaf Güven Öztürk, nisan ayının ortalarında bu kadar çok kar beklemediklerini belirterek, "Gece hafif kar yağmaya başladı, sabah kalktığımızda maşallah 20 santimetre kar yağmış. Tabii burası Sarıkamış, ne zaman kar yağacağı belli değil. Allah yardım etsin, şimdi kar temizliğine başladık." dedi.

Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor

Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor

Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor

Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor

Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor

Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor

Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor

Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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