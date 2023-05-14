Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da vali ile belediye başkanları oyunu kullandı

Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da vali ile belediye başkanları, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kullandı.

Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da vali ile belediye başkanları, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kullandı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna gelerek 1041 numaralı sandıkta oy verdi.

Vali Öksüz, burada yaptığı açıklamada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

İl genelinde 185 bin 45 seçmenin bulunduğunu ifade eden Öksüz, "Tüm kolluk kuvvetlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, her türlü tedbiri almış bulunmaktadır. Seçimin güvenli bir şekilde tamamlanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm sandıklarda oy verme işlemi sorunsuz devam etmektedir. Kazasız belasız, huzur ve güven içinde seçimi tamamlayacağız." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de oy kullanacağı Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokuluna eşi Gülay Sekmen ile geldi.

Sekmen ve eşi, 1179 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Sekmen, seçimlere yoğun katılımın sevindirici olduğunu belirterek "Demokrasilerde halkın kararı önemlidir. Halk bir karar verdi mi herkes buna uymalı ve iş başına gelenler de sadece oy aldıkları partilere değil, tüm vatandaşlarımıza eşit adil bir şekilde hizmet vermeli. Bu seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin ardından Sekmen, bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ise Müşir Zeki Paşa Ortaokulunda 1163 numaralı sandıkta, Belediye Başkanı Bekir Aksun da Bahçelievler İlkokulu 1040 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner de oyunu İnönü Mahallesi'ndeki TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda, 1015 numaralı sandıkta kullandı.

Buradaki görevlilere kolaylıklar dileyen Öner, seçimin il genelinde güven ve huzur içerisinde geçmesini diledi.