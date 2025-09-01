Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da Yeni Adli Yıl Açılışı Törenleri Düzenlendi

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yeni adli yıl açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törene hakimler, savcılar ve avukatlar, cübbeleriyle katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük ve Baro Başkanı Mesut Öner, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Başsavcı Aydemir, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, dünyada adaletsizliklerin getirdiği felaketlerin herkesin canını yaktığını söyledi.

Tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de yaşanan dram ve soykırım adaletsizliğinin, tarih sayfalarına yazılacak en acı hadiselerinden biri olacağını ifade eden Aydemir, "Zalimin adaletinin sadece kötülük doğuracağı gün gibi ortadadır. Başta Filistin olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun, yapılan haksızlıklara ve zulümlere ortak olmayacağımızı, Siyonist rejim gibi adaletsizlikle ve zalimlikle bin türlü acılara sebebiyet verenlere hukuk çerçevesinde hesap sormak için mücadele edeceğimizi, Erzurum'dan Türk hukukçuları olarak tüm dünyaya ilan ediyoruz." diye konuştu.

Baro Başkanı Mesut Öner de Filistin'de soykırımın devam ettiğine dikkati çekerek, "Uluslararası kamuoyunun, on binlerce çocuğun, kadının, sivilin yaşamını kaybettiği ve kaybetmeye devam ettiği Gazze'de insanlığa karşı sistematik olarak işlenen suça seyirci kalması utanç vericidir." dedi.

Öner, ayrıca avukatlık mesleğinde yaşanan sorunları dile getirerek, vatandaşların adalet talebine karşılık verilmesi için sorunların çözümünü istedi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük de yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından hakimler, savcılar ve avukatlar, fotoğraf çektirdi.

Ağrı

Ağrı Adliyesi önünde gerçekleştirilen adli yıl açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Koç, yaptığı konuşmada, adaletin, devletin dayanağı ve toplumsal düzenin temeli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış da hakim, savcı ve adliye personelinin önemli bir kısmının adli tatilde de çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Programa hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Kars

Kars Adliyesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, yaptığı konuşmada, adaletin önemine değinerek, "Adalet, yalnızca mahkeme salonlarında değil toplumun her alanında varlığı aranan, herkes için güven ve huzur kaynağı olan en temel değerdir." dedi.

Kars Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrah Turan ile Kars Baro Başkanı Necat Yağcı da yeni adli yılın hayırlar getirmesini temenni etti.

Sarıkamış ilçesinde de yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Ardahan

Ardahan'da yeni adli yıl dolayısıyla program düzenlendi.

Ardahan Adliyesi'ndeki programa Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz, Ardahan Adalet Komisyonu Başkanı Adil Taşkıran, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Başsavcı Yavuz, yeni adli yılın hayırlar getirmesini temenni etti.