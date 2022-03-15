Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 1153 yerleşimin yolu kardan kapandı - Haberler

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Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 1153 yerleşimin yolu kardan kapandı

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 1153 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 1153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 1153 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 910 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 18, Ardahan'da 19, Iğdır'da 42 ve Ağrı'da 164 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 1153 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 1153 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 1153 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da 1153 yerleşimin yolu kardan kapandı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Erzurum, Ardahan, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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