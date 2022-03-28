(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI - Haberler

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(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

Erzurum karayolunda, yolcu otobüsünün şarampole devrilip yan yattığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Erzurum karayolunda, yolcu otobüsünün şarampole devrilip yan yattığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan- Erzurum karayolu Üzümlü ilçesi mevkisinde meydana geldi. Iğdır'dan Ankara'ya gitmekte olan Aras Turizm'e ait 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilip, yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüste bulunanlar, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu güçlükle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi ise morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

(ERZURUM KARAYOLUNDA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 33 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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