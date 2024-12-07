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Erzurum Jandarması, Gelişmiş Teknoloji ile Suçlu Takibinde Başarı Sağlıyor

Erzurum Jandarması, Gelişmiş Teknoloji ile Suçlu Takibinde Başarı Sağlıyor
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube ekipleri, adli olayların aydınlatılmasında gelişmiş teknoloji kullanarak son 5 yılda 3 bin 735 olayda 36 bin 256 bulgu inceleyip, 2 bin 460 şüpheliyi tespit etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube ekipleri, gelişmiş teknoloji desteğiyle delilden suçlulara ulaşmakta başarılı oluyor.

Jandarmanın dedektifleri, 8 olay yeri inceleme, patlayıcı madde imha ile parmak izi inceleme timleri, kent genelinde adli olayların aydınlatılması için yoğun mesai yapıyor.

Timler, olay yerlerinde delil niteliğindeki bulgular üzerinde gelişmiş teknolojik cihazların desteğiyle yaptıkları çalışmalarla, olayların çözülmesine öncülük ediyor.

Patlayıcı imhasından parmak izine suçluların izini süren şube bünyesindeki görevliler, son 5 yılda 3 bin 735 olay yerinde elde ettikleri 36 bin 256 bulguyu inceleyip, 2 bin 460 şüpheliyi tespit etti.

"En küçük bulgular, olayın çözülmesine büyük katkı sağlamaktadır"

Şubede görevli Olay Yeri İnceleme Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Fatih Tutar, AA muhabirine, görev arkadaşlarıyla olaylara titizlikle müdahale ettiklerini söyledi.

Olayların aydınlatılmasında şubenin önemli görev yürüttüğünü ifade eden Tutar, "Şubemizin amacı adli ve idari soruşturmaların çözümüne ışık tutan, bilimsel ve teknik yöntemlerle elde edilerek incelenen her türlü bulgunun değerlendirilmesi sonucunda suç ve suçlunun tespit ve ispatını sağlayarak adaletin gecikmeden yerine gelmesine hizmet etmektir." dedi.

Şubede toplam 20 personelin görev yaptığını anlatan Tutar, şöyle konuştu:

"Şube bünyesinde bulunan Olay Yeri İnceleme Timi 'Her Temas Bir İz Bırakır' prensibiyle olay yerinin sistematik ve bilimsel yöntemlerle incelenerek bulguların tespit edilmesi, fotoğraflanıp, kayıt altına alınması, toplanması, paketlenmesi ve Jandarma Kriminal Laboratuvarlarına gönderilmesini sağlamaktadır. Şubemize bağlı teknik timler, dedektiflik görevini de üstlenmektedir. Olay yerinde elde edeceğimiz en küçük bulgular, olayın çözülmesine büyük katkı sağlamaktadır. Şubeye bağlı teknik timler faaliyetlerini çağdaş yöntem ve gereçlerle 'delilden suçluya' prensibiyle hareket ederek olayların aydınlatılmasına katkı sağlanmaktadır. Şube son 5 yılda 3 bin 735 olaya müdahale ederek, bu olaylarda 36 bin 256 bulgu tespit etmiş olup, elde edilen bulgularda yapılan incelemeler sonucunda olaylarla ilgili 2 bin 460 şüpheli ve farklı kimlik kullanan 1280 kişi tespit edilmiştir."

Tutar, şubede bu yıl Parmak İzi İnceleme Timi kurulduğunu belirterek, olaylarda elde edilen vücut izlerinin de laboratuvarlarda ayrıntılı şekilde incelendiğini dile getirdi.

Patlayıcı Madde İmha Timi'nin de etkili çalışmalar yaptığını söyleyen Tutar, şunları kaydetti:

"Patlayıcı Madde İmha Timi son 5 yılda 10'dan fazla terör, 3 de şüpheli cisim olayına müdahale etmiş, 998 mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti gerçekleştirmiştir. Tim imha ve müdahale işlemlerinde yerli üretim uzaktan kumandalı bomba imha robotu (TMR -2 COŞKUN) ve bomba imha aleti kullanmaktadır. Kullanılan teknik cihazlar sayesinde müdahale esnasında personelin güvenliğini sağlamaktadır. "

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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