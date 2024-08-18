Erzurum İtfaiyesi İnek Kurtarma Operasyonu

Erzurum itfaiyesi ekiplerinden inek kurtarma operasyonu

ERZURUM - Erzurum itfaiyesi ekipleri kendilerine gelen bir ihbar üzerine gittikleri kırsal alanda, su kenarındaki bataklığa saplanan inekleri tek tek kurtardı.

Erzurum Ilıca Mahallesi'nde çobanlık yapan Gazi Ağırbaş, hayvanlarını otlattıktan sonra sulamak için getirdiği dere kenarında bir anda şok yaşadı. Hayvanlar tek tek su içmek için geldikleri dere kenarındaki bataklığa saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu hayvanları saplandıkları yerden çıkardı.