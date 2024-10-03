Üye Girişi
Haberler

Erzurum İspir'de Yangın: 2 Ev ve 4 Yapı Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum İspir'de Yangın: 2 Ev ve 4 Yapı Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 2 ahır büyük zarar gördü. Yangın, Taşbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde başladı ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Taşbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde yan yana bulunan iki evin yakınında tezeklerin biriktiği çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan ve iki eve sıçrayan yangın, çevredekilerin müdahalesine rağmen büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel

Doğal Afetler Belediye 3-sayfa İtfaiye erzurum Güncel İspir Yaşam Kaza

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

MGK'da 5 kritik karar! Maddelerden birinde dünyaya çağrı var

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı

 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi

Bomba iddia: Bibi banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Frankfurt maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Frankfurt geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Twente Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Twente Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Çağlar Söyüncü neden yok? Çağlar Söyüncü sakat mı cezalı mı (Twente Fenerbahçe)? Twente Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Twente Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ömer Marmuş kimdir? Ömer Marmuş Türk mü? Beşiktaş Frankfurt maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Frankfurt golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Beşiktaş Avrupa rakipleri kim? Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Fenerbahçe Avrupa rakipleri kim? Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Frankfurt maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne, FB kaçıncı sırada?
title