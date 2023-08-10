İki Otomobil Tünel Girişinde Kafa Kafaya Çarpıştılar: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde iki gün önce tünel girişinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Erzurum'un İspir ilçesinde iki gün önce tünel girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güllübağ Tüneli girişinde 8 Ağustos'ta meydana gelen kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Görüntülerde, tünel girişinde aniden şerit değiştiren otomobilin, karşı yönden gelen araçla çarpışması yer alıyor.

Kazadan sonra karşı yönden gelen araç sürücüsünün kapıyı açıp otomobilden indiği ve olayın şokuyla yol kenarına oturduğu görülüyor.

İki gün önce yaşanan kazada 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.