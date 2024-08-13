Erzurum İspir'de Traktör Devrildi: 11 Kişi Yaralandı
Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Memet Gürler yönetimindeki traktör rampada devrildi ve arkasına bağlı römorktaki 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar Erzurum ve Bayburt'taki hastanelere kaldırıldı.
Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Memet Gürler yönetimindeki 29 AC 572 plakalı traktör, Cibali Mahallesi'nde rampada devrildi.
Kazada devrilen traktör ve arkasına bağlı römorktaki 11 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum ve Bayburt'taki hastanelere kaldırıldı.