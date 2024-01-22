Erzurum İspir'de aç kalan kurt sürüsü mahallede yiyecek arıyor
Erzurum'un İspir ilçesindeki aç kalan kurt sürüsü, mahallede yiyecek aramak için yerleşim yerlerine iniyor. İspir'de gece saatlerinde Zeyrek Mahallesi'nde dolaşan 6 kurt, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Erzurum'un İspir ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün, mahallede yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.
İl genelindeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları, yerleşim yerlerine iniyor.
İspir'de de aç kalan 6 kurt, gece saatlerinde Zeyrek Mahallesi'ne geldi.
Kurtların evlerin arasında dolaşıp yiyecek aradığı anlar çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.