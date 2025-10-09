Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Masa Tenisi İl Birincisi Oldu
Erzurum'da düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi branşında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü rakiplerini geride bırakarak il birinciliğini kazandı. Şampiyon ekip Elazığ'da düzenlenecek Bölge Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil edecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2025 yılı faaliyet programında yer alan 3. Kamu Spor Oyunları kapsamında Erzurum'da, voleybol, basketbol, ayak tenisi ve masa tenisi branşlarında müsabakalar gerçekleştirildi.
Masa tenisi branşında Yakutiye Spor Salonu'nda düzenlenen maçlar sonucunda, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü il birincisi oldu.
Turnuvada İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen Personel Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ahmet Yılmaz, Uzm. Dr. Bünyamin Yeşilyurt, sağlık çalışanları Recep Kızılırmak ve Serdal Karaca, üstün performanslarıyla şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Masa tenisinde şampiyon olan İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, Elazığ'da düzenlenecek "Bölge Şampiyonası"nda kenti temsil edecek.