Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Düz, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Bu yıla özel Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına oy veren Düz, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Fosfor" fotoğrafını seçti.

Düz "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal Göklerde", "Çevre Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın Şahitliği" ve "Spor"da Emin Sansar'ın "Yumruk" karesine oy verdi.

Tüm fotoğrafları beğendiğini belirten Düz, AA çalışanlarına başarı diledi.