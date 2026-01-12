Haberler

Erzurum'da kuvvetli, yer yer yoğun kar uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji, Erzurum çevrelerinde 13 Ocak Salı gününden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yağışların 14 Ocak Çarşamba öğle saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Erzurum'da, kuvvetli ve yer yer yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Erzurum çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kentte bugün aralıklarla karın sürmesi beklendiğini bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Ocak Salı günü ilk saatlerden itibaren yağışların Erzurum'un Yakutiye, Çat, İspir, Tortum, Pazaryolu, Palandöken, Aşkale, Hınıs, Tekman, Karaçoban ve Aziziye ilçelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yer yer yoğun (20 santimetre ve üzeri) olması bekleniyor. Yağışların 14 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
