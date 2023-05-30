Erzurum Haziranda Daha da Üşüyecek

Erzurum'da beş günlük hava tahminlerine bakıldığında yağışlı günlerin devam edeceği görülüyor. Meteorolojinin hava tahminlere göre Erzurum Haziran ayına hem yağış hem daha soğuk bir havayla girecek.

ERZURUM (İHA) Erzurum'da beş günlük hava tahminlerine bakıldığında yağışlı günlerin devam edeceği görülüyor.

Ülkemizin tamamında olduğu gibi Erzurum'da yağışların etkisi devam ediyor. Meteorolojinin hava tahminlere göre Erzurum Haziran ayına hem yağış hem daha soğuk bir havayla girecek. Uzun bir zamandır kapalı ve yağışlı bir havanın etkili olduğu Erzurum'da sıcaklıkların 6 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklığın 21 derece olması beklenen Erzurum'da 1-3 Haziran 2023 tarihlerinde sıcaklıkların 6-5 derecelerde olacağı ifade edildi. Yetkililerin aşırı yağışların sel baskını ve heyelana sebep olabileceğine dikkat çekerken, özellikle trafikte kaygan yollara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattılar. - ERZURUM