Erzurum Hayvan Pazarında Kurbanlık Hareketliliği

Erzurum'da Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Üreticiler, artan maliyetler ve piyasa şartlarından dolayı kurban fiyatlarının bir önceki yıla göre hemen hemen iki katına çıktığını ifade ediyor. Hayvan pazarında yapılan denetimlerde hayvanların kulak küpesi, büyükbaş hayvanların pasaportları, küçükbaş hayvanların nakil belgesi ve veteriner sağlık raporları kontrol ediliyor.

Hayvan pazarında hareketlilik

ERZURUM - Bir yanda zahmetle yetiştirilen hayvanların sahipleri, bir yanda ise uygun fiyata kurbanlık bakan vatandaşlarla Erzurum hayvan pazarında arife günü hareketlilik arttı.

Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarları iyice canlandı. Özellikle hafta sonu hem yetiştiriciler hem de vatandaşlar pazara ilgi göstermeye başlamışlardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı telaşı artık iyiden iyiye kendini hissettirdi. Sıkı pazarlıklar çok fazla olmasa da zaman zaman ellerin tutuştuğunu görmek mümkün. Sabah saatlerinde alıcı ve satıcılar birbiriyle daha çok sohbet etmeyi tercih etti. Artan maliyetler ve piyasa şartlarından dolayı bir önceki yıla göre kurban fiyatlarının hemen hemen iki katına çıktığını ifade eden üreticiler, bayrama bir gün kala satışların daha da canlanacağını ifade ediyor. Bu arada hayvan pazarının girişinde yapılan denetimlerde, hayvanların kulak küpesine bakılıyor, büyükbaş hayvanların pasaportları, küçükbaş hayvanların nakil belgesi ve veteriner sağlık raporları kontrol ediliyor.

Hayvan pazarında kurbanlık bakan Celalettin Çetinkaya, fiyatların yüksek olması yanında üreticileri de anladıklarını ifade ederek, "Elbette biz alıcılar bu hayvanlar için verilen emeğin ve zahmeti göz ardı etmemeliyiz. Dini bir vecibe yerine getirirken kimse kimse haksızlık etmemeli" dedi. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'na Pasinler ilçesinden hayvanlarını getiren İbrahim Temel, bir yıllık gayretlerinin meyvesini almak için geldiğini belirterek, "İnsanların dediğinin aksine mallarımızı uygun olduğuna inanıyoruz. İnşallah en kısa sürede hayvanlarımı satıp köyüme gitmek istiyorum" diye konuştu. Arif Karataş'ta birkaç gün önce pazara hayvanlarını getirdiğini ve satış noktasında her hangi bir sorun yaşamadığını dile getirerek, "Belediyenin bizlere sağladığı pazar ortamı hakikaten çok güzel. Huzur ve güven içinde satış yapıyoruz" şeklinde konuştu.