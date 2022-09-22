Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karagöbek Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Güncel Haberler

Karagöbek Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Erzurum Yakutiye Karagöbek Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Erzurum Yakutiye Karagöbek Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Erzurum Yakutiye Karagöbek Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 'Çalışmaları devam eden Erzurum Yakutiye Karagöbek Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 2 bin 160 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını' söyledi.

'Baraj gövde dolgu imalatları, dipsavak ve dolusavak imalatlarının tamamlandığını' ifade eden Genel Müdür Akca, gövde membran kaplama imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 37,50 metre ve su depolama kapasitesi 606 bin m3 olan Erzurum Yakutiye Karagöbek Barajının tamamlanması ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 860 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Su İşleri Yakutiye su Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title