Erzurum haberleri... Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı Güncel Haberler Erzurum bölgesinden gelen habere göre Erzurum'un Palandöken ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Erzurum'un Palandöken ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, tiyatrocular 30 Ağustos'u canlandırdı. Tiyatrocular, etkinliğe katılanlara dönemin temsili gazetesiyle Türk bayrağı dağıttı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile yazar Demet Çizmeli ise Canan Şimşek'in moderatörlüğünde Erzurum'un tarihteki ve 30 Ağustos Zaferi'ndeki önemini anlattı. Güncel Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya alışveriş Erzurum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzurum haberleri... Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.