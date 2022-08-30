Erzurum haberleri... Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı
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Erzurum bölgesinden gelen habere göre Erzurum'un Palandöken ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.
İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, tiyatrocular 30 Ağustos'u canlandırdı.
Tiyatrocular, etkinliğe katılanlara dönemin temsili gazetesiyle Türk bayrağı dağıttı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile yazar Demet Çizmeli ise Canan Şimşek'in moderatörlüğünde Erzurum'un tarihteki ve 30 Ağustos Zaferi'ndeki önemini anlattı.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel