Erzurum haberleri... Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yeşildere Mahallesi'nde Yakup ve Ercan Daştan kardeşlere ait yan yana olan iki evin ot balyası bulunan damında gece saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mahalleli ve olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev ve ahırlar kullanılmaz hale geldi.

5 itfaiye aracı ile park ve bahçelerden su taşıyan 2 tankerle müdahale edilen yangında, ot balyaları da kül oldu.