Erzurum haberi | Palandöken'e mevsimin ikinci karı düştü Güncel Haberler Erzurum haberleri: DÜNYANIN sayılı kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken'e mevsimin ikinci karı yağdı. DÜNYANIN sayılı kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken'e mevsimin ikinci karı yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 ila 5 derece arasında seyrettiği, 3 bin 125 metre yüksekliğindeki Palandöken'in Ejder Tepesi, tamamen beyaza büründü. Erzurum'da dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Gece hava sıcaklığının düştüğü kent merkezindeki yağış, Palandöken'de kar olarak gerçekleşti. En düşük hava sıcaklığının 1 ila 5 derece arasında seyrettiği Palandöken'de mevsimin ikinci karı yağdı. 3 bin 125 metre yüksekliğindeki Palandöken'in Ejder Tepesi, karla kaplandı. Doğaseverler, Palandöken'e çıkarak manzarayı izledi. Dün şiddetli yağmur yağdığını belirten Enes Çiğdem, "Bugün 10 Ekim 2022. Dün gece çok şiddetli bir yağmur vardı. Palandöken'e kar yağmıştır diyerek görmeye geldik. Bulutlar zirveyi kapatmış. Kış sezonu yavaş yavaş yaklaşıyor. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bu sene Palandöken'de bol bol kayacağız" dedi. Palandöken'e mevsimin ilk karı ise 24 Eylül'de yağmıştı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Erzurum Güncel Haberler

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