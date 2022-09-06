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Erzurum haberi: Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

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Erzurum haberi: Erzurum'da yaralı bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları tedavi ediliyor

Erzurum haberleri: Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları, koruma altına alındı.

Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan martı, ibibik ve çobanaldatan kuşları, koruma altına alındı.

Kentin çeşitli kırsal bölgelerinde yaralı ve bitkin haldeki martı, ibibik ve çobanaldatan kuşlarını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ile danışman mühendis Muhammet Şadi Yumlu, hayvanları teslim aldı.

Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Güncel Haberler

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