Erzurum haberi! Erzurum'da yağmur etkili oluyor Güncel Haberler Erzurum haberler: Erzurum'da yağmur etkili oluyor Erzurum'da yağmur etkili oldu. Erzurum'da yağmur etkili oluyor ERZURUM - Erzurum'da yağmur etkili oldu. Bugün öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu. Sağanak yağmur araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkilerken bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir oranda düşüşler yaşanacağını belirttiler. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Erzurum Güncel Haberler

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