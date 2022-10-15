Erzurum haberi! Erzurum'da yağmur etkili oluyor
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Erzurum'da yağmur etkili oluyor
ERZURUM - Erzurum'da yağmur etkili oldu.
Bugün öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.
Sağanak yağmur araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkilerken bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir oranda düşüşler yaşanacağını belirttiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel