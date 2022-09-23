Erzurum haberi: Erzurum'da hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen müdür görevden alındı Güncel Haberler Erzurum habere göre Erzurum'un Horasan Devlet Hastanesinde hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen sağlık bakım hizmetleri müdürünün görevden alındığı bildirildi. Erzurum'un Horasan Devlet Hastanesinde hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen sağlık bakım hizmetleri müdürünün görevden alındığı bildirildi. İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Horasan Devlet Hastanesinde görevli sağlık bakım hizmetleri müdürünün acil servisleri gezerken oradaki çalışanlara yönelik sarf ettiği sözlerin, her ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtti. Olumsuz sözlerin kendilerini derinden üzdüğünü kaydeden Bedir, "İlgili kişinin sözleşmesi Bakanlığımızca feshedilmiş ve görevden alınmıştır." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / İlhami Erkılıç Erzurum Güncel Haberler

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