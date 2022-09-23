Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum haberi: Erzurum'da hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen müdür görevden alındı

Güncel Haberler

Erzurum haberi: Erzurum'da hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen müdür görevden alındı

Erzurum habere göre Erzurum'un Horasan Devlet Hastanesinde hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen sağlık bakım hizmetleri müdürünün görevden alındığı bildirildi.

Erzurum'un Horasan Devlet Hastanesinde hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen sağlık bakım hizmetleri müdürünün görevden alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Horasan Devlet Hastanesinde görevli sağlık bakım hizmetleri müdürünün acil servisleri gezerken oradaki çalışanlara yönelik sarf ettiği sözlerin, her ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtti.

Olumsuz sözlerin kendilerini derinden üzdüğünü kaydeden Bedir, "İlgili kişinin sözleşmesi Bakanlığımızca feshedilmiş ve görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Erzurum Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title