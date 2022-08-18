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Erzurum haberi: Erzurum'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Erzurum haberi: Erzurum'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Erzurum habere göre Erzurum'daki evinde aniden fenalaşan 3 çocuk babası Ahmet Çakmak (35), hayatını kaybetti.

Erzurum'daki evinde aniden fenalaşan 3 çocuk babası Ahmet Çakmak (35), hayatını kaybetti.

Yakutiye İlçesindeki Gökdeniz Caddesi'ndeki evinde ailesiyle sabah kahvaltı yapan 3 çocuk babası Çakmak, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çakmak'ın kesin ölüm nedeni, otopsi işlemleriyle kesinleşecek.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Ahmet Çakmak Yakutiye Erzurum Güncel Haberler

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