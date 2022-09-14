Erzurum haberi: Erzurum'da donduran soğuklar yaklaşırken soba ustaları mesaiye başladı
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Erzurum haberi: - Erzurum'da donduran soğuklar yaklaşırken soba ustaları mesaiye başladı Erzurum'da yaklaşan kış ayları nedeniyle sobaya talep arttı.
- Erzurum'da donduran soğuklar yaklaşırken soba ustaları mesaiye başladı
ERZURUM - Erzurum'da yaklaşan kış ayları nedeniyle sobaya talep arttı. Soba ustaları yoğun geçen mesaiye başladı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle doğalgaz problemi yaşayan Avrupa vatandaşları Türkiye'nin belirli bölgelerinden soba siparişi vermeye başladı. Erzurum'da da soğuk geçen kış aylarının yaklaşması nedeniyle soba ustaları talepler doğrultusunda yoğun geçen mesailerine başladı. Soba ustası Ebubekir Daşdan isimli vatandaş ise şuanda taleplerin gelmeye başladığını ve ilerleyen günlerde daha çok yoğun çalışacağını belirtirken, savaş nedeniyle doğalgaz problemi yaşan Avrupa vatandaşlarının soba talebinde bulunduklarını duyduğunu söyledi.
(MEP-ÇK-AT)