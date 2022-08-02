Erzurum gündem: ERZURUM'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Erzurum haberleri... AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan depremle ilgili yapılan açıklamada, saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Erzurum Deprem AFAD Güncel Haberler

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