Erzurum haberi... Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi Güncel Haberler Erzurum habere göre Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla off road ve motosiklet araçlarıyla fener alayı düzenlendi. Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla off road ve motosiklet araçlarıyla fener alayı düzenlendi. Kent merkezindeki Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen araç sahipleri araçlarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla korna ve siren sesleri eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca ilerledi. Havuzbaşı Kent Meydanı'na gelen araçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Motosiklet ekibinin kısa gösterisinin ardından ekipler ve vatandaşlar 120 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak 100'üncü yıl marşı eşliğinde bayrağı bir süre dalgalandırdı. Daha sonra Türk bayrağını omuzlarına alan vatandaşlar, cadde üzerinde tekrar Çifte Minareli Medrese'ye doğru yürüdü. Güncel Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu Motosiklet Erzurum Güncel Haberler

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