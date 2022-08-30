Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum haberi... Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Güncel Haberler

Erzurum haberi... Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

Erzurum habere göre Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla off road ve motosiklet araçlarıyla fener alayı düzenlendi.

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla off road ve motosiklet araçlarıyla fener alayı düzenlendi.

Kent merkezindeki Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen araç sahipleri araçlarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla korna ve siren sesleri eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca ilerledi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'na gelen araçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Motosiklet ekibinin kısa gösterisinin ardından ekipler ve vatandaşlar 120 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak 100'üncü yıl marşı eşliğinde bayrağı bir süre dalgalandırdı.

Daha sonra Türk bayrağını omuzlarına alan vatandaşlar, cadde üzerinde tekrar Çifte Minareli Medrese'ye doğru yürüdü.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

Motosiklet Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title