Erzurum haber | Palandöken beyaza büründü Güncel Haberler Erzurum haberlerine göre - Palandöken beyaza büründü Zirve drone ile görüntülendi Erzurum'da Palandöken'in zirvesi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. - Palandöken beyaza büründü Zirve drone ile görüntülendi ERZURUM - Erzurum'da Palandöken'in zirvesi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Hava sıcaklığının aniden düştüğü Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi drone ile görüntülendi. Kat yağışı sonrası beyaza bürünürken vatandaşlar kışın erken başlayacağını dile getirdiler. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Erzurum Güncel Haberler

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