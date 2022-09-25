Erzurum haber | Palandöken beyaza büründü
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Erzurum haberlerine göre - Palandöken beyaza büründü Zirve drone ile görüntülendi Erzurum'da Palandöken'in zirvesi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
- Palandöken beyaza büründü
Zirve drone ile görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'da Palandöken'in zirvesi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
Hava sıcaklığının aniden düştüğü Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi drone ile görüntülendi. Kat yağışı sonrası beyaza bürünürken vatandaşlar kışın erken başlayacağını dile getirdiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel