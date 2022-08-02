Erzurum haber! Kılıçdaroğlu, CHP Yöneticileri ve Milletvekilleri Erzurum'da - Haberler

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Erzurum haber! Kılıçdaroğlu, CHP Yöneticileri ve Milletvekilleri Erzurum'da

Erzurum gündem haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile birlikte esnaf ziyareti, TBMM Grubu toplantısı, MYK toplantısı ve kanaat önderleri toplantısı için Erzurum’a geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile birlikte; esnaf ziyareti, TBMM Grubu toplantısı, MYK toplantısı ve kanaat önderleri toplantısı için Erzurum'a geldi.

CHP'nin TBMM grubu toplantısı ve MYK toplantısı bugün Erzurum'da yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri ve milletvekilleri, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan uçak ile Erzurum'a hareket etti.

Kılıçdaroğlu ve parti heyeti, öne kent esnafını ziyaret edecek. Daha sonra, heyet; Erzurum Kongre Müzesi'ni inceleyecek. CHP'nin TBMM Grubu toplantısı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılacak. CHP MYK de Erzurum'da toplanacak. Daha sonra kentin kanaat önderleri bir araya gelinecek.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum Güncel Haberler

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