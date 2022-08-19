Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası Güncel Haberler Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 35 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 35 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Kuru Fasulye KG 35,00 35,00 35,00 HTS Tereyağı KG 108,00 108,00 108,00 HTS Kaşar Peynir KG 105,00 105,00 105,00 HTS Yumurta Adet 0,99 2,30 1,39 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı Güncel Kaynak: AA / Sagip Sezginer Erzurum Güncel Haberler

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