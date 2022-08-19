Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 35 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Fasulye
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|108,00
|108,00
|108,00
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|105,00
|105,00
|105,00
|HTS
|Yumurta
|Adet
|0,99
|2,30
|1,39
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel