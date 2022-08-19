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Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haber... Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 35 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru FasulyeKG35,0035,0035,00HTS
TereyağıKG108,00108,00108,00HTS
Kaşar PeynirKG105,00105,00105,00HTS
YumurtaAdet0,992,301,39HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel

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