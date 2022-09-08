Erzurum haber | Erzurum Havalimanında gerçekleri aratmayan bir tatbikat

Erzurum Havalimanında gerçekleri aratmayan bir tatbikat

ERZURUM Erzurum Havalimanında gerçekleri aratmayan bir tatbikat yapıldı.

Erzurum havalimanında deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta Afad, DHMİ Arff, DHMİ sağlık ekipleri, Hava Meydan Komutanlığı personeli, Emniyet Müdürlüğü personeli yer aldı. Tatbikata 200'e yakın personel katıldı.

Tatbikat öncesi Afad ekipleri deprem anında, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi vererek uygulamalı bir şekilde anlatım sağladı. Bilgilendirme sonrası siren sesi ile başlayan tatbikatta önce yolcular ve havalimanı personeli çök-kapan-tutun pozisyonu ile güvenlik önlemini aldı daha sonrasında gelen ikinci siren ile beraber hemen alan boşaltılarak güvenli alana geçildi. İçerinin güvenli bir şekilde boşaltılması sonrasında Afad, DHMİ Arff, DHMİ sağlık ekipleri zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde içeriye girerek yaralılara ulaştı. Yapılan ön müdahale sonrası yaralıları boşaltma işlem gerçekleşti. Güvenli alana getirilen yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Senaryodaki deprem için olağanüstü toplanan DHMİ kriz masası deprem sonrası durum değerlendirmelerini de yaptılar. Dışarıda yakılan ateşe yangın esnasında personelin nasıl müdahale etmesi gerektiği gösterildi. DHMİ Arff personeli araçlar ile de yangınlara müdahale konusunda ki ustalıklarını gösterdiler.

Tatbikat sonrası tatbikatı değerlendiren Erzurum DHMİ Başmüdürü Necati Algül şöyle konuştu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü acil durum kapsamı adı altında tüm kurum, kuruluşlarla birlikte deprem tatbikatı yaptık. Bu olayların sadece tatbikatta kalması temennisinde bulunuyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlara vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz."