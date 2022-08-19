Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum haber! Erzurum Devlet Tiyatrosunun oyunu Trakya'da sahnelenecek

Erzurum haber! Erzurum Devlet Tiyatrosunun oyunu Trakya'da sahnelenecek

Erzurum haberler... Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) "Kamyon Tiyatro Projesi" kapsamında, Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyununu, Trakya'da sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) "Kamyon Tiyatro Projesi" kapsamında, Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyununu, Trakya'da sahneleyecek.

DT'den yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca "Kamyon Tiyatro Projesiyle" Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Dünyanın Eski Zamanlarında", Antalya Devlet Tiyatrosunun "Herkes için Keloğlan", Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun "Meg ve Mog" adlı çocuk oyunu ile gençlik oyunu "Zafer Adımları"nı Karadeniz'de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yazarlığını ve rejisörlüğünü Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı, Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyunu, 21-29 Ağustos arasında Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve ilçelerinde izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Devlet Tiyatroları Trakya Bölgesi Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title