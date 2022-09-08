Erzurum haber... Erzurum'da "yuttukları" eroinle yakalanan 2 yabancı uyruklu tutuklandı Güncel Haberler Erzurum haberler: Erzurum'da, kapsül haline getirerek yuttukları 558,83 gram eroinle yakalanan 2 yabancı uyruklu tutuklandı. Erzurum'da, kapsül haline getirerek yuttukları 558,83 gram eroinle yakalanan 2 yabancı uyruklu tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik maddeyle mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan kişi ve araçlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İran'dan yurda gelen bir araç, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde durduruldu. Araçtaki 2 yabancı uyruklu, şüpheli hareketleri üzerine iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Muayene ve röntgeni çekilen İran uyruklu A.F. ve S.G'nin 558,83 gram eroni 64 kapsül haline getirerek yuttukları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Mutaf Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tragger Erzurum Güncel Haberler

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