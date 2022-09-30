Erzurum haber: Erzurum'da yaralı bulunan değişken atmaca kartalı tedavi altına alındı Güncel Haberler Erzurum haberleri: Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan değişken atmaca kartalı, tedavi edilip doğaya salınacak. Erzurum'da yaralı ve bitkin bulunan değişken atmaca kartalı, tedavi edilip doğaya salınacak. Yakutiye ilçesinin Aktoprak Mahallesi'nde bir süre önce yaralı ve bitkin halde bir değişken atmaca kartalı görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine giden DKMP görevlileri, hayvanı vatandaşlardan teslim alıp korumaya aldı. Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuş, tamamen iyileşince doğal ortamına bırakılacak. Güncel Kaynak: AA / İlhami Erkılıç Doğa Koruma ve Milli Parklar Yakutiye Erzurum Güncel Haberler

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