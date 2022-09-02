Erzurum haber! Erzurum'da mest eden günbatımı Güncel Haberler Erzurum gündem haberi... Erzurum'da mest eden günbatımı Gökyüzü adeta turuncuya boyandı Erzurum'da sonbahara yaklaşırken yazın son demlerinde günbatımında güneş adeta gökyüzünü turuncuya boyadı. Erzurum'da mest eden günbatımı Gökyüzü adeta turuncuya boyandı ERZURUM - Erzurum'da sonbahara yaklaşırken yazın son demlerinde günbatımında güneş adeta gökyüzünü turuncuya boyadı. Erzurum'da günbatımı gökyüzünü turuncuya boyayarak kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken görenleri ise adeta hayran bıraktı. Güneşin yavaş yavaş süzülerek batması ise harika görüntüler ortaya çıkarttı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat Erzurum Güneş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzurum haber! Erzurum'da mest eden günbatımı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.