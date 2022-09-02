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Erzurum haber! Erzurum'da mest eden günbatımı

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Erzurum gündem haberi... Erzurum'da mest eden günbatımı Gökyüzü adeta turuncuya boyandı Erzurum'da sonbahara yaklaşırken yazın son demlerinde günbatımında güneş adeta gökyüzünü turuncuya boyadı.

Erzurum'da mest eden günbatımı

Gökyüzü adeta turuncuya boyandı

ERZURUM - Erzurum'da sonbahara yaklaşırken yazın son demlerinde günbatımında güneş adeta gökyüzünü turuncuya boyadı.

Erzurum'da günbatımı gökyüzünü turuncuya boyayarak kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken görenleri ise adeta hayran bıraktı. Güneşin yavaş yavaş süzülerek batması ise harika görüntüler ortaya çıkarttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - Güncel

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