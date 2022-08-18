Erzurum haber | Erzurum'da mehterli hasat bayramı

ERZURUM'da mehterli hasat bayramı düzenlendi. Pasinler ilçesine bağlı kırsal Alvar Mahallesi'ndeki etkinlikte, mehter takımının 'Hücum Marşı'nı çalmasının ardından biçerdöverin buğday tarlasına girmesiyle hasat sezonu başladı.

Pasinler ilçesine bağlı Alvar Mahallesi'nde düzenlenen 'hasat bayramı' ile hasat sezonu başladı. Vali Okay Memiş, eski İçişleri Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ın yanı sıra çok sayıda çiftçinin katıldığı hasat bayramı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Buğday tarlasındaki konserine 'Ceddin Deden' marşıyla başlayan mehteran, ardından 'Bayrak Marşı'nı seslendirdi, Hücum Marşı'nı çaldı. Davetlilerin de coşkuyla dinlediği marş sonunda, biçerdöver, buğday tarlasında hasada başladı. Davetliler, bir süre biçerdöverle yapılan hasadı izledi.

"Bakanlığımızca 2021 yılında 370 milyon TL, bu yıl şimdiye kadar 331 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Yıl sonuna kadar en az 400 milyon destek ödemesi yapmış olacağız. Sadece son 4 yılda yaklaşık 60 milyon TL bütçeli 95 proje uygulanmış ve yaklaşık 500- 600 milyonluk katma değer sağlanmıştır. Bu projeler kapsamında bin 380 ton yem bitkisi, 2 bin 350 ton buğday, 75 ton yulaf, 52,5 ton Hınıs-İspir ve Narman fasulyesi, 7 ton ayçiçeği ve 21 ton nohut tohumu, 166 bin adet ceviz ve dut fidanı, 1 milyondan fazla sebze fidesi alınarak çiftçilerimize dağıtılmıştır. Sertifikalı tohumluk üretimimiz büyük artış gösterdi. Buğdayda 200 kilo olan verim, yüzde 80 artırılarak 360 kilograma çıkarıldı, Bu da yaklaşık 160 kilogram artış ve 1milyon dekarda 1 milyar 120 milyon kazanç demektir. Yem bitkilerinde; 556 bin dekar olan üretim alanı yüzde 70 artırılarak 947 bin dekara, 830 bin ton olan üretim miktarı yüzde 130 artırılarak 1,9 milyon tona çıkarıldı. İlimizin 20 yıl önce 735 milyon TL olan tarımsal üretim değeri 14 kat artırılarak 10,1 milyar TL'ye çıkarıldı. Yani verilen destekler hiçbir şekilde boşa gitmedi heba olmadı, ülke adına ilimiz adına fazlasıyla katma değere dönüştü."