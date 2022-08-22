Erzurum haber! Erzurum Büyükşehir Belediyesi 19 araçla filosunu güçlendirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaların aksamaması amacıyla filosuna 19 yeni araç daha kattı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen 14. Araç Filosu Tanıtım Program'ında otobüs, tır çekicisi ve yol çizgi araçlarından oluşan 19 araç tanıtıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın da gösteri sunduğu programda konuşan Vali Okay Memiş, tevazu içerisinde kentte hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yakın zamanda üniversitelerin açılacağını hatırlatan Memiş,"Şu ana kadar toplu taşımayla ilgili çok fazla olumsuzluk veya bir sorunla karşılaşmadığımızı ifade edebilirim. Pandemi döneminde bile. Bizlere yardımcı olan otobüs, dolmuş ve taksi şoförlerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Trafik kurallarına uymalarını istirham ediyoruz. Hem Gaziantep'te hem de Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Trafik kurallarına uymanın da ne kadar önemli olduğunu da maalesef tekrardan görmüş olduk. " diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentte ulaşım hizmeti sunmak üzere toplamda 30 otobüs aldıklarını, bunlardan 10 tanesinin teslim edildiğini belirtti.

Kentte ulaşım ağı gitmeyen bir yer kalmamasını istediklerini aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Ulaşım mesafelerini kısaltalım. Daha kısa mesafede insanımıza güzel hizmetler verelim. Yine yollarımız modern olsun, asfaltlarımız yeni ve güzel olması için iki tane termoplastik sıcak ve soğuk çizgi boya aracı, bir tane mobilize çizgi aracı, 6 adet tır çekicisi ve otobüslerden oluşan 19 aracı bugün burada hizmete sokuyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Görüldüğü üzere hizmetler yeterli, mevcutlarla idare edelim demiyoruz. Her geçen gün şehrimizi büyütmenin, geliştirmenin ve güzelleştirmenin gayreti içerisindeyiz."

Sekmen, belediye olarak yeni toplu iş sözleşmesinde neticeye vardıklarını ifade ederek, Türkiye'nin işçisine ve çalışanına en güzel ücreti vereceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptırdığı dua ile kurdele kesildi.