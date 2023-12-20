Üye Girişi
Haberler

Erzurum, güneş enerjisi potansiyeliyle dikkat çekiyor

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ikinci il olduğunu belirterek, bu potansiyelin değerlendirilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. ETSO tarafından düzenlenen GES İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na birçok kurum ve sanayici katıldı. Toplantıda, 2. OSB alanında güneş enerji santrali kurulması ve lisans alınması süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un, güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ikinci il olduğunu, bu potansiyelin değerlendirmesi adına çalışmalara başladıklarını söyledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen, "GES İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile ETSO Meclis üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Başkan Özakalın, toplantıda yaptığı konuşmada, 1. ve 2. etap alanda güneş enerji santrali kurulması yönünde 2. OSB yönetim olarak karar alınması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alınmasıyla ilgili süreçlere yönelik bilgilendirme yaptı.

Erzurum'un, güneş enerjisi potansiyeli en yüksek ikinci il olduğunu vurgulayan Başkan Özakalın, bu potansiyelin değerlendirmesi adına çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Yapılaşmanın durdurulduğu ve yaklaşık 2 milyon metrekare büyüklüğe sahip 2. OSB 1. ve 2. Etap alanın GES projesi için çok uygun olduğunu belirten Başkan Özakalın, şöyle konuştu:

"Söz konusu bu alanda GES projesini hayata geçirmek amacıyla ETSO öncülüğünde bir girişimde bulunmak ve bu girişimin nasıl bir model üzerinde inşa edileceği yönünde istişareler yapmak adına ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu istişare ve değerlendirmelerin ardından sektör temsilcilerinin de katkılarıyla en doğru modelin ortaya çıkacağına inanıyoruz."

KOSGEB İl Müdürü Aktaş da KOSGEB'in, "Yeşil Sanayi Destek Programı" hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Aktaş, Dünya Bankası ile Türkiye'deki sanayi firmaları için etkin bir yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından toplam 450 milyon dolarlık bütçeyle 2023-2029 yılları arasında "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" yürütüleceğini anlattı.

TKDK İl Koordinatörü Kılıç da IPARD 2 programının tamamlandığını hatırlatarak, yakın zamanda detayları belli olacak IPARD 3 programı kapsamında sağlanacak desteklerle ilgili ETSO üyelerini bilgilendireceğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Erzurum OSB Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Ocakta Üniversiteler tatil mi? 1 Ocakta Üniversiteler açık olacak mı, ders olacak mı? KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? Kangurular hangi ülkede yaşar? Kangurular kaç metre zıplar? Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title