Erzurum gündem: TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti Güncel Haberler Erzurum haberi: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. İbrahim Erkal Kültür Merkezinde düzenlenecek "İnsan Hakları Kurulu Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen Kılıç, Memiş ile makamında görüştü. Kılıç ve beraberindekiler daha sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i ziyaret etti. Görüşme, Erzurum Çocuk Adalet Merkezi'nde (ÇAM) yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu Muharrem Kılıç Okay Memiş Erzurum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzurum gündem: TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.