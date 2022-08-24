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Erzurum gündem: TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti

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Erzurum gündem: TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti

Erzurum haberi: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Muharrem Kılıç, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

İbrahim Erkal Kültür Merkezinde düzenlenecek "İnsan Hakları Kurulu Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen Kılıç, Memiş ile makamında görüştü.

Kılıç ve beraberindekiler daha sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i ziyaret etti.

Görüşme, Erzurum Çocuk Adalet Merkezi'nde (ÇAM) yapıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

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