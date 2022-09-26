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Erzurum gündem haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum gündem haberleri: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 108,29 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 108,29 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg98,00140,00108,29HTS
Kuru soğanKg7,0020,008,86HTS
PatatesKg8,0012,008,29HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

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