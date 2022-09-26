Erzurum gündem haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum haber: Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 108,29 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 108,29 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|98,00
|140,00
|108,29
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|7,00
|20,00
|8,86
|HTS
|Patates
|Kg
|8,00
|12,00
|8,29
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel