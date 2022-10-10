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Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da vaşak böyle görüntülendi

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Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da vaşak böyle görüntülendi

Gelen Erzurum haberine göre Erzurum'da vaşak böyle görüntülendiERZURUM Erzurum'un Olur ilçesinde dağlık alanda ender görülen kedi türlerinden vaşak görüntülendi.

Erzurum'da vaşak böyle görüntülendi

ERZURUM Erzurum'un Olur ilçesinde dağlık alanda ender görülen kedi türlerinden vaşak görüntülendi.

Erzurum Olur ilçesinde dağlık alanda ender görülen kedi türlerinden vaşak görüntülendi. Yoldan geçen vatandaşların şaşkınlıkla izlediği vaşak'ın arazideki gezisi telefon kameralarına yansıdı. Etrafına bakınarak gezen vaşak bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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