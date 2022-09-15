Erzurum gündem haberleri... Erzurum'da gözlerinde enfeksiyon oluşan kaya güvercini tedavi edildi
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Gelen Erzurum haberlerine göre Erzurum'da gözlerinde enfeksiyon oluşan kaya güvercini tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Erzurum'da gözlerinde enfeksiyon oluşan kaya güvercini tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Yakutiye ilçesindeki bir parkta yaralı halde kaya güvercini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Parka gelen DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, hayvanı vatandaşlardan teslim aldı.
Gözlerinde enfeksiyon oluştuğu anlaşılan kaya güvercininin bakım, beslenme ve tedavisi bir süre görevlilerce yapıldı.
Kaya güvercini daha sonra görevlilerce doğal ortamına salındı.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel