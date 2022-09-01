Erzurum haberi | Erzurum'da Rahvan at yarışları nefes kesecek

Geçen yıl 1'incisi yapılan ve çekişmeli yarışların yaşandığı, 10 binlerce kişinin yoğun katılım sağladığı Rahvan At Yarışlarının 2'incisi düzenlenecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun da katkılarıyla Umudum At Yarış Tesislerinde gerçekleşecek olan 2. Geleneksel Rahvan At Yarışları için geri sayım başladı.

Türkiye'nin 4 bir yanından onlarca rahvan atın ve binlerce yarış severin katılımının beklendiği dev organizasyon nefes kesecek. 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 12.00'de Yakutiye ilçesine bağlı Umudum köyünde bulunan Rahvan At Yarış Tesisleri'nde düzenlenecek olan 2. Geleneksel Rahvan At Yarışları bu yıl da 11 kategoride icra edilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yakutiye Belediyemizle birlikte organize edeceğimiz bu önemli organizasyona tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Başkan Sekmen, geleneksel sporların önemine dikkati çekerek, "Ata mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir" şeklinde konuştu.

"Yarışlarımız Türkiye'nin odaklandığı bir organizasyondur"

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, etkinliğin önemini anımsattı.

Uçar, "Geçen yıl başlattığımız bu dev organizasyon bu sene de ülkemizdeki yarış severlerin ve at tutkunlarının odaklandığı bir yarış niteliğinde olacak" diye konuştu. Yarışlara şimdiden yoğun ilginin olduğunu ifade eden Başkan Uçar, "Şu ana kadar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yarışlarımıza katılmak için aşırı bir talep var. Elimizden geldiğince görkemli bir şekilde rahvan at yarışlarımızı gerçekleştirecek, Erzurum Büyükşehir Belediyemizle birlikte inşallah hemşehrilerimize keyifli bir gün yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Geleneksel olarak yapılan ve ata sporunun genç kuşaklara tanıtılması ve ata yadigarı olan bu sporun yaşatılması için böyle bir yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Başkan Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenledikleri rahvan at yarışlarının düzenlenmesine destek veren Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı'na, Erzurum İl Temsilciliği'ne, Umudum Köyü Muhtarlığı ve görev alan tüm tertip komitesine teşekkür etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Köyü'ndeki at yarış tesislerine yapılacak olan organizasyona katılmak isteyenler için şehrin muhtelif yerlerinden ücretsiz ring seferleri yapılacağı ve vatandaşlar için geleneksel etli pilav ve ayran ikram edileceği kaydedildi. - ERZURUM